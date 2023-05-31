Что может привести к увеличению безработицы и бедности в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Посредством Национальной системы квалификаций мы получим квалифицированных специалистов. Об этом заявила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодняшний рынок труда находится на грани серьезных вызовов. Темпы создания рабочих мест снижаются. А 46 % созданных мест при прямой поддержке государства в менее производительных секторах. В этом случае около половины работников формального сектора получают низкую заработную плату. Также необходимо учитывать ежегодное включение в рынок труда около 300-400 тыс. молодых людей и демографическое давление наряду с дисбалансами между нынешними регионами. В то же время международные эксперты ОЭСР отметили низкую вовлеченность взрослого населения Казахстана в непрерывное образование, то есть она составила всего 17 %. При этом в странах ОЭСР этот показатель достигает 47 процентов. В результате это может привести к увеличению безработицы и бедности, постоянному оттоку кадров и снижению потенциала человеческого капитала. Это, в свою очередь, ведет к социальной нестабильности», - сказала Тамара Дуйсенова на выездном заседании Управляющего комитета проектного офиса по развитию национальной системы квалификаций.

Министр труда отметила, что на решение этих проблем и нацелена Национальная система квалификаций, направленная на усиление взаимосвязи рынка труда и системы подготовки кадров.

«Роль государства заключается в определении потребности в кадрах с помощью таких инструментов, как форсайт и прогноз. Работодатели должны установить, какой уровень квалификации, какие знания, навыки и квалификации необходимы специалистам, разработав отраслевую область знаний и профессиональные стандарты. Учитывая установленные требования и потребности рынка труда, граждане осуществляют выбор профессии для последующего обучения. При выходе на рынок труда специалисту предоставляется возможность пройти независимую оценку и тем самым подтвердить свою квалификацию для дальнейшего трудоустройства. В результате мы получим квалифицированных специалистов с использованием национальной системы квалификаций», - подчеркнула Тамара Дуйсенова.