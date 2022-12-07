Что известно о попытке государственного переворота в Германии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Германии полиция сегодня задержала 25 человек по подозрению в подготовке государственного переворота. Об этом сообщила Генеральная прокуратура ФРГ. Подробности читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Самая крупная полицейская операция в истории современной Германии

7 декабря текущего года правоохранительные органы ФРГ задержали 25 членов террористической организации, которые подозреваются в подготовке государственного переворота.

Фото: DPA PICTURE ALLIANCE

Министр юстиции ФРГ Марко Бушман заявил, что задержанные связаны с экстремистским движением «Reichsbürger» («Граждане Рейха»). Это ультраправая организация, которая известна своими насильственными действиями и расистскими теориями заговора. Кроме того, известно, что это движение считает нынешнее государство нелегитимным и отказывается его признавать.

Как сообщают власти страны, движение давно находится в поле зрения немецкой полиции.

22 из арестованных сегодня были задержаны в качестве членов экстремисткой организации «Граждане Рейха», остальные трое – как сторонники организации, говорится в заявлении, которое распространила генпрокуратура ФРГ ранее, сообщило немецкое издание Deutsche Welle.

Фото:Pricke/NEWS5/AFP

Практически все подозреваемые были задержаны в Германии, 1 - в Австрии, 1 - в Италии. Подозреваемые в Германии были задержаны в 11 регионах страны (всего в Германии их 16). В отношении еще 27 человек проводятся оперативные мероприятия. Всего по делу проходят 52 подозреваемых.

Известно, что задержанные планировали штурмовать Рейхстаг (здание Парламента), захватить власть и установить новое государство, предположительно, основанное на модели 1871 года, которому они бы дали название «Второй Рейх».

При этом, немецкие власти полагают, члены террористической организации планировали нападать на немецкие институты и убивать чиновников. У некоторых задержанных был обнаружен подготовленный арсенал оружия.

Фото:Reuters

Утверждается, что центральную роль в их планах играл немец, которого называют принцем по имени Генрих XIII (ему 71 год). По данным федеральной прокуратуры, он является одним из двух предполагаемых главарей среди арестованных заговорщиков.

Более 3 тыс. полицейских и сотрудников спецназа приняли участие в рейдах на 130 объектах Германии. Задержания стали одной из крупнейших полицейских операций в истории ФРГ.

Откуда берет начало террористическое движение

Известно, что сторонники группы, среди которых присутствуют бывшие военные (офицеры спецназа), а также экс-депутат «Альтернативы для Германии» считают, что Германией управляют члены «глубинного государства», а освобождения можно достичь путем вмешательства спецслужб и властей разных стран.

Фото:© Der Spiegel

После свержения государства экстремисты планировали создать временное правительство и армию. Переходное правительство должно было начать переговоры с державами-победительницами во Второй Мировой войне.

Эксперты утверждают, что в организации было много теорий заговора. Однако самыми настораживающими убеждениями группы эксперты считают необходимость применения насилия и оружия для реализации своих планов.