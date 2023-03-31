Что изменится в Казахстане с 1 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Какие изменения ждут казахстанцев с апреля 2023 года, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

1 апреля вводится в действие закон «О цифровых активах»

6 февраля Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О цифровых активах в Республике Казахстан».

Цель закона о цифровых активах в Республике Казахстан - создание правовой базы для развития деятельности по выпуску и обороту цифровых активов, цифрового майнинга в Республике Казахстан.

Задачи закона: введение новой терминологии (цифровой актив, биржа цифровых активов, цифровой майнинг, центр обработки данных цифрового майнинга); лицензирование деятельности цифровых майнеров; осуществление деятельности цифровых майнинговых пулов; предоставление сведений о доходах цифровых майнеров и цифровых майнинговых пулов в целях налогообложения; полномочий (прав и обязанностей) для цифровых майнеров, цифровых майнинговых пулов, уполномоченного органа; регламентация деятельности бирж цифровых активов; государственный контроль в сфере цифровых активов; регулирование вопросов выпуска и оборота обеспеченных и необеспеченных цифровых активов; требования к обеспеченным цифровым активам; администрирование деятельности по выпуску и обращению обеспеченных цифровых активов; ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере цифровых активов.

Закон о цифровых активах в Республике Казахстан позволит урегулировать и мониторить все процессы в сфере майнинга. По неофициальным данным в международных криптобиржах зарегистрированы более одного миллиона казахстанских граждан.

Нововведения для государственных служащих

20 марта текущего года Главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственной службы».

Закон вводится в действие через 10 дней после подписания. Согласно изменениям вводятся нормы о том, что политические государственные служащие, назначаемые Президентом Республики Казахстан, могут быть уволены по решению Президента в связи с утратой доверия за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных полномочий. То есть, теперь законодательно внедряется такое понятие, как «утрата доверия». Чиновник, уволенный по таким мотивам, в течение трех лет не сможет работать на государственной службе.

Вместе с тем, работник, ротируемый в другой регион, будет получать выплату за аренду жилья.

Также государственным органам предоставляется возможность привлечения специалиста по временному контракту (договору) для выполнения конкретного проекта. Такие работники не будут занимать государственные должности, так как они будут привлекаться в течение установленного времени.

Будет осуществляться мониторинг за соблюдением режима рабочего времени государственными органами. Для формирования оптимальной и эффективной структуры государственных органов, будет определена регламентация соотношения руководящего и исполнительского состава государственных органов.

С 1 апреля внесены изменения в КОАП

Президентом Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписан Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Согласно поправкам:

Течение срока наложения административного взыскания за административное правонарушение приостанавливается с момента назначения экспертизы, на период рассмотрения актов прокурорского надзора и реагирования, вынесения определения о приводе лица, в отношении которого ведется производство по делу, а также направления дела в суд или должностному лицу государственного органа, уполномоченному рассматривать дела об административных правонарушениях.

Также исчисление этих сроков возобновляется с момента получения результатов экспертизы, со дня принятия решения по акту прокурорского надзора и реагирования, а также фактического доставления лица, привлекаемого к административной ответственности, в орган (к должностному лицу), исполняющий определение о приводе.

Охотиться с огнестрельным оружием разрешено только с 21 года

С 12 апреля охотиться с применением огнестрельного оружия в Казахстане разрешено с 21 года. Изменения внесены в Правила охоты.

В Правила внесены следующие изменения:

- достижение 21-летнего возраста, если охота ведется с применением огнестрельного оружия;

- достижение 14-летнего возраста, если охота ведется с применением других разрешенных настоящими правилами видов орудий добывания, охотничьих собак и ловчих хищных птиц;

- наличие удостоверения охотника по форме, утвержденной приказом заместителя Премьер-министра РК - министра сельского хозяйства РК от 2 февраля 2018 года № 60 «Об утверждении формы и правил выдачи удостоверений охотника, рыбака и егеря».

Со 2 апреля в букмекерских конторах будут вести учет ставок

Министром культуры и спорта РК утверждены правила приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам.

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 17-3) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об игорном бизнесе» и определяют порядок приема, учета и хранения информации о принятых ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним, а также передачи ее иным лицам.

«Настоящие Правила распространяются на организаторов игорного бизнеса, осуществляющих следующие виды деятельности в сфере игорного бизнеса: букмекерская контора; тотализатор», - говорится в приказе. Отмечается, что ведение центра учета ставок осуществляется уполномоченным органом.

Для осуществления центром учета ставок приема, учета и хранения информации о принятых букмекерскими конторами и тотализаторами ставках на пари (в том числе электронных) по каждому участнику пари, коэффициентах на варианты исхода пари, выигрышах и выплатах по ним букмекерские конторы и тотализаторы подключают свои аппаратно-программные комплексы к центру учета ставок.

Букмекерские конторы и тотализаторы посредством аппаратно-программных комплексов, подключенных посредством сетей связи к центру учета ставок:

1) ведут в онлайн-режиме учет всех принятых ставок по каждому участнику пари с указанием способа оплаты ставки (наличным или безналичным способом, в том числе с использованием электронных денег);

2) определяют (в зависимости от исхода событий, на которые принимаются такие ставки, коэффициентов на варианты исхода пари) участников пари, которым подлежит выплатить определенные суммы выигрышей;

3) ведут учет сумм выигрышей, подлежащих выплате и выплаченных, по каждому участнику пари, которому начисляется и выплачивается выигрыш с указанием сведений индивидуального идентификационного номера, реквизитов документов, удостоверяющих личность, датой начисления и выплаты выигрыша. Учет информации осуществляется уполномоченным органом в целях передачи в государственный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет, и уполномоченный орган по финансовому мониторингу в онлайн-режиме по сетям телекоммуникаций общего пользования с применением закрытого протокола, а также формирования статистической и аналитической информации о деятельности букмекерских контор и тотализаторов.



