Что говорится в Конституции Казахстана об обязательной вакцинации

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в стране распространяется различная информация об обязательной вакцинации среди тех, кто работает напрямую с населением. Корреспондент МИА «Казинформ» обратилась в Министерство юстиции с волнующими население вопросами. Что говорится в Конституции Казахстана об обязательной вакцинации – подробнее в нашем материале.

Вопрос:

- Антиваксеры говорят о том, что получать вакцину или отказываться от нее по Конституции - дело каждого человека. Есть ли конкретные отдельные статьи, главы в Конституции по вакцинации населения?

Ответ:

- В Конституции нет статей, касающихся вакцинации. Однако отметим, что 29 статья Конституции предусматривает право граждан Республики Казахстан на охрану здоровья. Одной из мер, которую государство должно принять для осуществления этого права, является предупреждение распространения инфекционных заболеваний.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» допускается введение ограничительных мероприятий, в том числе карантин (то есть санитарно-противоэпидемические, санитарно-профилактические мероприятия).

Вопрос:

- В Кодексе «О здоровье» сказано, что «физические лица, не имеющие медицинских противопоказаний, постоянно проживающие на территории РК, обязаны получать прививки от инфекционных и паразитарных заболеваний» (пункты 4 и 8 статьи 85). Те лица, которые утверждают, что в стране юридическая сила любого документа стоит ниже Конституции, говорят о том, что эти статьи Кодекса противоречат нормам Конституции о воле и свободе граждан. Как можно простым языком объяснить, что это не так?

Ответ:

- Требование главного государственного санитарного врача о вакцинации соответствует конституционной норме о том, что государство ставит своей целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека (статья 31 Конституции РК). Таким образом, требование главного государственного санитарного врача направлено на защиту охраны общественного здоровья.

Вопрос:

- Те, кто заявляет о правомерности обязательной вакцинации, указывают, что в статье 31 Конституции написано: «Государство ставит своей целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека». Есть ли статья, в которой говорится о том, что государство имеет право ограничивать иные права граждан, указанные в Конституции, во исполнение этой цели? Чем данная норма отличается от норм Конституции, гарантирующих волю и свободу граждан?

Ответ:

- В соответствии с пунктом 1 статьи 39 Конституции Республики Казахстан права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только законом и в той мере, в какой это необходимо в целях охраны здоровья населения. Следовательно, Конституция предусматривает, что, гарантируя права и свободы человека и гражданина, они могут быть ограничены в той степени, в какой это предусмотрено законом.

Вопрос:

- Можете ли объяснить простым языком, на бытовых примерах о том, что обязывать получать вакцину не является нарушением прав человека?

Ответ:

- Отметим, что Конституция (статья 29) предусматривает право граждан Республики Казахстан на охрану здоровья. Одной из мер, которые государство должно принять для осуществления этого права, является предупреждение распространения инфекционных заболеваний.

В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний Кодексом «О здоровье народа и системе здравоохранения» предусмотрено введение ограничительных мероприятий, в том числе карантина (т.е. санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий).

Вопрос:

- К каким законодательным нормам может полагаться работодатель, если не привитый работник подает в суд на работодателя за отстранение от работы?

Вчера министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов заявил, что по постановлению главного государственного санитарного врача работодатель не может уволить работника, подлежащего обязательной вакцинации, если он не привит, но может отстранить его от работы с привлечением вместо него лица, получившего вакцину, без сохранения заработной платы. В какой законодательной норме прописано такое отстранение? Установлен ли законодательством коридор срока дисквалификации?

Ответ:

- В соответствии с пунктом 4 статьи 104 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» постановление главного государственного санитарного врача подлежит обязательному исполнению.

В соответствии с пунктом 1 статьи 48 Трудового кодекса работодатель или принимающая сторона обязаны отстранить работника, работника направляющей стороны от работы на основании актов соответствующих уполномоченных государственных органов.