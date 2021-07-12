Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правоохранительные органы

    Что делается для улучшения прав и условий содержания осуждённых в Казахстане

    12 Июля 2021, 13:28

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Что делается для улучшения правового положения и условий содержания осуждённых в Казахстане, рассказала начальник управления Комитета УИС Бибигуль Мунайтпасова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сейчас основными задачами уголовно-исполнительной системы является обеспечение порядка и условий исполнения отбывания наказаний, охрана прав и свобод осуждённых, определение средств их исправления, оказание помощи в социальной адаптации», - сказала Бибигуль Мунайтпасова на брифинге.

    В последние годы, по ее словам, усовершенствованы уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное законодательства.

    Улучшены правовое положение и условие содержания осуждённых, направленные на защиту прав человека и возвращения их в общество полноценными гражданами страны.

    «Для этого были пересмотрены методы работы, проведены различные пилотные проекты и обсуждения, как с общественностью, так и научным сообществом», - пояснила Бибигуль Мунайтпасова.

    Было отмечено, что в настоящее время наша страна является полноправным субъектом международного права и участником множества многосторонних международных договоров и правозащитных конвенций ООН в сфере прав человека.

    Автор:

    Серик Сабеков

    ООН Права человека МВД РК Заключенные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан один из подозреваемых в стрельбе в Экибастузе
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Проверки на лудоманию необходимы при принятии сотрудников на работу в МВД, КНБ и Минобороны - Константин Авершин
    Количество убийств сокращается в Казахстане - статистика
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров