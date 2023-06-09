Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Что делает «Байтерек» для достижения целей устойчивого развития

    9 Июня 2023, 16:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана продолжается работа Международного форума Астана. В ходе панельной дискуссии «Евразия: на пути к устойчивому развитию» участники обсудили сотрудничество в решении общих проблем устойчивого развития. Сессия организована национальным управляющим холдингом «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В своей речи глава «Байтерека» Канат Шарлапаев отметил, что сегодня форум – это платформа для продуктивного, конструктивного диалога.

    «Если мы посмотрим на текущую ситуацию, когда разрушены цепочки поставок, изменилась выстроенная логистика, цели устойчивого развития становятся очень важными вопросами на повестке дня, как Правительства, так и частного сектора. Конечно, Казахстан вовлечен в обсуждение этих вопросов. Здесь важно озвучить, в первую очередь, экономический рост. Невозможно развивать экономику без решения социальных вопросов и вопросы экологии», - сказал он во время вступления.

    Он отметил, что «Байтерек» является одним из крупнейших агентов в Казахстане в финансовом секторе. В своей деятельности холдинг на одну чашу весов ставит стабильность и экономическое развитие, а на другую – социальные вопросы и вопросы экологии. Через дочернюю организацию «Отбасы банк» «Байтерек» предоставляет выгодную ипотеку для приобретения жилья, имеется жилищная программа специально для женщин. Через фонд «Даму» реализуется поддержка малого, среднего и крупного бизнеса, выделяются средства для поддержки проектов с использованием альтернативных источников энергии. Еще один важный аспект – инвестиции в сельское хозяйство и поддержка использования новых технологий для сбережения водных ресурсов.

    «Мы видим большой потенциал для развития сельского хозяйства в Казахстане. Практически 75% земель подходят для сельского хозяйства, но из них используются только 30%. Я думаю, это одна из важных целей и вызовов для «Байтерека». Есть некоторые сложности. Они касаются наличия водных ресурсов, недостаточной инфраструктуры овощехранилищ, рынков, инфраструктуры и экологии. Все эти аспекты нужно улучшать. Я думаю, мы на правильном пути, потому что ряд проектов реализуется в этом направлении, особенно в развитии продовольственных хабов и оптовых рынков. Такого рода инфраструктура может помочь в структурировании продовольственного сектора, улучшения цепочек поставок и снижения негативного влияния на окружающую среду», - дополнил исполнительный директор «Rungis Market» Бенуа Джастер.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Астана Международный форум Астана
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чем выгоден Казахстану международный финансовый инструмент «Сукук»
    Рекордную прибыль получила за год группа компаний фонда «Самрук Казына»
    Долг группы фонда «Самрук-Казына» составили 9,8 трлн тенге за год
    Казахстан и Азербайджан планируют довести объем взаимной торговли до $1 млрд
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста