Что делает «Байтерек» для достижения целей устойчивого развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В столице Казахстана продолжается работа Международного форума Астана. В ходе панельной дискуссии «Евразия: на пути к устойчивому развитию» участники обсудили сотрудничество в решении общих проблем устойчивого развития. Сессия организована национальным управляющим холдингом «Байтерек», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В своей речи глава «Байтерека» Канат Шарлапаев отметил, что сегодня форум – это платформа для продуктивного, конструктивного диалога.

«Если мы посмотрим на текущую ситуацию, когда разрушены цепочки поставок, изменилась выстроенная логистика, цели устойчивого развития становятся очень важными вопросами на повестке дня, как Правительства, так и частного сектора. Конечно, Казахстан вовлечен в обсуждение этих вопросов. Здесь важно озвучить, в первую очередь, экономический рост. Невозможно развивать экономику без решения социальных вопросов и вопросы экологии», - сказал он во время вступления.

Он отметил, что «Байтерек» является одним из крупнейших агентов в Казахстане в финансовом секторе. В своей деятельности холдинг на одну чашу весов ставит стабильность и экономическое развитие, а на другую – социальные вопросы и вопросы экологии. Через дочернюю организацию «Отбасы банк» «Байтерек» предоставляет выгодную ипотеку для приобретения жилья, имеется жилищная программа специально для женщин. Через фонд «Даму» реализуется поддержка малого, среднего и крупного бизнеса, выделяются средства для поддержки проектов с использованием альтернативных источников энергии. Еще один важный аспект – инвестиции в сельское хозяйство и поддержка использования новых технологий для сбережения водных ресурсов.

«Мы видим большой потенциал для развития сельского хозяйства в Казахстане. Практически 75% земель подходят для сельского хозяйства, но из них используются только 30%. Я думаю, это одна из важных целей и вызовов для «Байтерека». Есть некоторые сложности. Они касаются наличия водных ресурсов, недостаточной инфраструктуры овощехранилищ, рынков, инфраструктуры и экологии. Все эти аспекты нужно улучшать. Я думаю, мы на правильном пути, потому что ряд проектов реализуется в этом направлении, особенно в развитии продовольственных хабов и оптовых рынков. Такого рода инфраструктура может помочь в структурировании продовольственного сектора, улучшения цепочек поставок и снижения негативного влияния на окружающую среду», - дополнил исполнительный директор «Rungis Market» Бенуа Джастер.