Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 458.69 eur/kzt 501.3

    rub/kzt 6.52 cny/kzt 68.04
Прогноз погоды
Астана-10-12℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Что даст «тройственный газовый союз» странам-партнерам, объяснили в Минэнерго

    1 Февраля 2023, 20:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Болат Акчулаков прокомментировал перспективы «тройственного газового союза» между Казахстаном, Россией и Узбекистаном, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Речь идет не о создании какого-то союза. Исторически мы всегда работали совместно, Казахстан ранее всегда был страной-транзитером значительных объемов газа в направлении Российской Федерации. Сегодня мы обсуждаем возможный транзитный оборот для потребностей Узбекистана и для наших нужд тоже. До того момента, пока мы не сможем восполнить и увеличить нашу ресурсную базу», - сказал Болат Акчулаков в эксклюзивном интервью телеканалу Jibek Joly.

    По его словам, это взаимодействие как в двухстороннем, так и в трехстороннем формате на условиях взаимной выгоды.

    «Такие переговоры нами технически ведутся, чтобы понять, как можно использовать совместно газотранспортные мощности Казахстана, России и Узбекистана. Чтобы осуществлять прокачку и транспортировку этого газа», - объяснил министр.

    Напомним, в 2022 году Президенты Казахстана и России обсудили создание «тройственного газового союза».

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Внешняя политика Казахстана Россия Узбекистан Минэнерго РК JIBEK JOLY
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по увеличению производства товарного газа рассмотрены в Правительстве
    Вопросы межгосударственного сотрудничества обсудили премьер-министры Казахстана и Узбекистана
    Михаил Мишустин подвел итоги заседания Евразийского межправительственного совета
    26 совместных проектов почти на $1 млрд реализовали Казахстан и Россия
    Популярное
    1 Водители пытаются легализовать автомобили-конструкторы в Алматы
    2 Главная задача – сохранить государственность - Касым-Жомарт Токаев
    3 Касым-Жомарт Токаев посетил Дом студентов в Таразе
    4 Криштиану Роналду забил первый гол за новый клуб после ЧМ-2022
    5 Зернодробильный аппарат подарил Президент сельскому жителю в Жамбылской области
    Новости партнеров