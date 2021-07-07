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    Что дает избрание Аскара Шакирова зампредом Парламентской Ассамблеи ОБСЕ

    7 Июля 2021, 19:30

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Что дает избрание вице-спикера Сената Аскара Шакирова в качестве заместителя председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, пояснил научный сотрудник Отдела международных исследований КИСИ при Президенте РК Алишер Абдрешев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Напомним, сегодня сообщалось, что заместитель председателя Сената Парламента РК Аскар Шакиров принял участие в работе летней сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, прошедшей в Вене. В рамках сессии состоялись выборы в руководящий состав Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, по итогам которых Аскар Шакиров был избран заместителем председателя организации.

    «Избрание Аскара Шакирова является важным событием для Казахстана в плане развития дипломатии. Как известно, сотрудничество Казахстана с ОБСЕ является продолжительным. Парламентская Ассамблея ОБСЕ является важным органом самой организации, которая содействуют участию парламентских институтов в деятельности ОБСЕ. В рамках парламентской ассамблеи осуществляется диалог по вопросам урегулирования конфликтов, укрепления демократических институтов, безопасности. Безусловно, избрание представителя Казахстана укрепляет имидж Казахстана на мировой арене, также дает возможность Казахстану продвигать вопросы безопасности, демократии», - рассказал Алишер Абдрешев корреспонденту агентства.

    Эксперт напомнил, что ОБСЕ Казахстан был председателем ОБСЕ в 2010 году. А Астанинский саммит стал итоговым событием во время председательства Казахстана в ОБСЕ, также подписана Астанинская декларация.

    «В этой связи, я считаю, что избрание Аскара Шакирова станет огромным плюсом для Казахстана. Он. кстати, имеет огромный дипломатический багаж в своей биографии и большой опыт в парламентской деятельности. Кроме того, хотелось бы отметить, что помимо Аскара Шакирова, наш соотечественник - посол Кайрат Абдрахманов занимает должность верховного комиссара ОБСЕ по делам национальных меньшинств, что является достаточно важным вопросом для организации. В этой связи в ближайшие три года пост заместителя председателя Парламентской Ассамблеи ОБСЕ будет важной вехой в развитии отношений Казахстана с ОБСЕ».

    Также эксперт добавил, что зампредседатель Парламентской Ассамблеи ОБСЕ избирается на три года с возможностью продления.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    ОБСЕ Внешняя политика Казахстана Сенат Выборы
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