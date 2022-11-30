Что будет с теплоснабжением Экибастуза до весны 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – До апреля тепловой режим в Экибастузе будут полностью обеспечивать материнская компания «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» (ЦАЭК) и дочерняя компания ТОО «Экибастузтеплоэнерго». Об этом сообщил и.о. акима Павлодарской области Абилкайыр Скаков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Параллельно мы, чтобы это было независимо, проведем технический аудит состояния всей системы теплоснабжения для того, чтобы уже в весенне-летний период по наиболее чувствительным тонким участкам компания максимально в приоритетном порядке провела соответствующие ремонтные работы. Но мы должны понимать, что прогноз здесь сложный. Поэтому здесь должна быть долгосрочная программа «Тариф в обмен на инвестиции», дальше должна быть пересмотрена система эксплуатационной работы. Она будет пересмотрена из тех заключений, которые сейчас сделает комитет по государственному контролю и техническому надзору и независимые эксперты», - сообщил и.о. акима во время пресс-конференции.

Ранее сообщалось, что подключение к теплу всех многоквартирных домов в Экибастузе планируется до вечера. Жителям затопленных квартир из-за аварии на ТЭЦ в Экибастузе возместят расходы на ремонт.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.





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