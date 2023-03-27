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    Что будет делать ЦИК с бюллетенями после выборов

    27 Марта 2023, 17:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Центральной избирательной комиссии РК Нурлан Абдиров сообщил, что избирательные бюллетени после проведения выборов в Казахстане уничтожаются, сохраняются только протоколы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существует норма о правилах хранения бюллетеней. Тонны бюллетеней уничтожаются. Все протоколы официально передаются в архив и хранятся там», - пояснил Нурлан Абдиров.

    По данным ЦИК, в соответствии с законом бюллетени хранятся в течение одного месяца, после чего уничтожаются. Сохраняются только протоколы.

    Ранее стало известно, что в Мажилис по партийным спискам прошли 6 политических партий Казахстана. Также были озвучены имена победивших кандидатов в депутаты Мажилиса по одномандатным территориальным избирательным округам.

    Напомним, 19 марта в стране состоялись внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов.

    Автор:

    Анеля Касымова

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