Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    ЧС природного характера объявили в Актау

    7 Июня 2023, 23:40

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ – В акимате Актау пояснили, что электро- и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме, передает МИА «Казинформ».

    «Для предотвращения возможной чрезвычайной ситуации из-за обмеления Каспийского моря комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС Актау в 15:00 7 июня приняла решение объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба для проведения проектно-изыскательских работ.

    Принятое решение не повлияет на работу ТОО «МАЭК». Электроснабжение и водоснабжение будет осуществляться в штатном режиме», - сказано в сообщении акимата города.

    Ранее мы писали о том, какие меры принимаются прикаспийскими государствами для сохранения Каспийского моря.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Происшествия Экология Мангистауская область Регионы Природа Каспийское море Актау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    Сколько времени потребуется для восстановления сгоревшего леса в области Абай
    Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    Всем банкам будут выданы рекомендации после случая с захватом заложников в Kaspi Bank - Марат Ахметжанов
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    3 Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи