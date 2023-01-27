ЧП в Новой Зеландии: проливные дожди обрушились на Окленд

ОКЛЕНД. КАЗИНФОРМ – Новая Зеландия объявила чрезвычайное положение в Окленде после того, как проливные дожди вызвали масштабные наводнения и эвакуацию в крупнейшем городе страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Ливни, обрушившиеся на Окленд в пятницу, привели к смещению домов, остановке движения транспорта и отключению электроэнергии в домах и на предприятиях.

Газета New Zealand Herald сообщила, что в долине Вайрау на северном берегу Окленда было обнаружено тело неизвестного.

На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как люди передвигаются по пояс в воде, а спасатели проводят эвакуацию на байдарках.

На других фотографиях видны продукты, плавающие по проходам нескольких затопленных супермаркетов.

Концерт Элтона Джона, который, должны были посетить 40 тысяч фанатов, был отменен за несколько минут до начала.

«Инфраструктура и аварийно-спасательные службы были перегружены последствиями ливня», - заявил мэр Окленда Уэйн Браун.

Местные СМИ сообщают, что пожарные бригады обработали более 1 тысячи вызовов о помощи. Силы обороны Новой Зеландии также помогают с эвакуацией.

Рейсы в Окленд, а также железнодорожные и паромные перевозки внутри города, были задержаны или отменены из-за погодных условий.

Основные дороги также были заблокированы наводнением, в результате чего на автомагистралях образовались длинные очереди, а также было зарегистрировано несколько дорожно-транспортных происшествий.

Управление по чрезвычайным ситуациям Окленда сообщило в Twitter в 18:00 по местному времени, что разбушевавшаяся стихия оказывает влияние на регион, а несколько районов пострадали от значительных наводнений.

Два часа спустя национальное метеорологическое управление подсчитало, что за предыдущие 11 часов выпало 15 см дождя. Местный рекорд за 24 часа составляет 16,2 см.

Власти прогнозируют проливные дожди в различных частях Окленда, по крайней мере, в течение следующих пяти дней.





Фото: bbc.com