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    ЧП произошло на месторождении Кашаган

    26 Мая 2023, 13:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Оператор Северо-Каспийского проекта по разработке морского месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспийского моря подтвердил факт ЧП, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Компания NCOC подтвердила, что в ходе очередного отбора проб флюида из межколонного пространства «А» двух нагнетательных скважин морского комплекса месторождения Кашаган, было обнаружено присутствие газа сероводорода. При этом в ходе эксплуатации этих скважин не отмечалось каких-либо отклонений от нормальных рабочих параметров.

    Компания 20 мая закрыла скважины с целью проверки их целостности и одновременно работает над программой дальнейшего исследования.

    Также сообщается , что с 20 мая был уменьшен объем закачиваемого обратно под землю газа и объем добываемой нефти на период выполнения проверки.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Экология Нефть
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