ЧМ по боксу в Нью-Дели: названы главные соперницы женской сборной Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Национальная сборная Казахстана по боксу среди женщин завершила учебно-тренировочный сбор в подготовке к XIII чемпионату мира в Нью-Дели. Финальный УТС прошел в Индии с 6 по 14 марта. В одном зале с нашими спортсменками были хозяева соревнований и представительницы Франции и Южной Кореи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Дирекции развития спорта Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК.

Всего в нашей делегации под руководством главного тренера Шамиля Сафиуллина 21 человек – это 12 боксеров, тренерский штаб и комплексно-научная группа.

«Наша команда провела хороший УТС. Мы изначально хотели приехать пораньше, пройти акклиматизацию, свыкнуться с местной погодой, едой и так далее. Для меня это уже второй чемпионат мира, планируется завоевать здесь самые высокие награды. Отмечу, что большинство наших спортсменок в 10-ке мирового рейтинга. При этом, Алуа Балкибекова в своем весе возглавляет его, а Жайна Шекербекова и Карина Ибрагимова на вторых позициях. Главные соперницы – это боксеры Индии, Китая, России и Узбекистана. Немало стран, о которых мы раньше и не слышали в женском боксе. Сейчас этот вид спорта сильно развивается, в особенности на африканском континенте», - сказал в своем интервью Шамиль Сафиуллин.

Несмотря на бойкот, объявленный рядом стран, Международная ассоциация бокса (IBA) уже сообщила, что на предстоящий чемпионат мира по боксу прибыла мониторинговая группа Международного Олимпийского комитета. Как отмечается в официальном пресс-релизе IBA, участие экспертов в предстоящем турнире – часть важного процесса оценки соответствия требованиям постоянного мониторинга IBA и его текущей реформы управления, практики и деятельности.

Столица Индии принимает женский чемпионат мира уже в третий раз. За медали нынешнего розыгрыша будут биться более 300 спортсменок из 60 стран. Чемпионки получат от Международной ассоциации бокса по 100 тысяч, серебряные медалисты 50 тысяч, бронзовые 25 тысяч долларов США. Трансляция поединков с первого дня соревнований ожидается в эфире республиканского телеканала «Qazsport».

