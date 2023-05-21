Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.31 eur/kzt 484.22

    rub/kzt 5.62 cny/kzt 64.03
Прогноз погоды
Астана+20+22℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    ЧМ-2023 по хоккею: Сборная Казахстана крупно проиграла Латвии

    21 Мая 2023, 02:00

    РИГА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана разгромно проиграла команде Латвии на чемпионате мира-2023 по хоккею, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Матч закончился победой хозяев турнира со счетом 7:0. Шайбы в составе сборной Латвии забросили Рихард Букартс (16-я минута), Оскарс Батня (18-я), Мартиньш Дзиеркалс (22-я), Родриго Аболс (30-я и 52-я), Микс Индрашис (40-я) и Каспарс Даугавиньш (50-я).

    Это поражение лишило сборную Казахстана шансов на выход в плей-офф чемпионата мира: теперь команда сосредоточится на том, чтобы сохранить прописку в элитном дивизионе. Напомним, ранее на ЧМ-2023 Казахстан победил по буллитам Норвегию (4:3) и Словакию (4:3) и крупно проиграл сборным Чехии (1:5), Швейцарии (0:5) и Канады (1:5). На данный момент у сборной Казахстана четыре очка после шести игр.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Спорт Хоккей Латвия
    Новости по теме
    Новости по теме
    Теннисист Бейбит Жукаев с разгромным счетом выиграл матч в Лионе
    Отложен финальный матч Елены Рыбакиной на турнире в Риме
    Несколько улиц перекроют для проведения марафона в Астане
    Андрей Голубев вышел в финал теннисного турнира в Турине
    Популярное
    1 Казахский «Король бокса» из Китая стал сенсацией на чемпионате мира в Ташкенте
    2 Нетрезвую девушку в полицейской форме задержали в Актобе
    3 ЧМ-2023 по хоккею: где и когда смотреть матч Латвия - Казахстан
    4 Автомобильный чемпионат Казахстана в Таразе – громко, стильно, красиво
    5 Елена Рыбакина вышла в финал турнира в Риме
    Новости партнеров