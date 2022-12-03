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    ЧМ-2022: Нидерланды победили США и вышли в плей-офф

    3 Декабря 2022, 23:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Нидерландов выиграла у команды США и вышла в четвертьфинал чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По спортивному агрессивно начали встречу американцы, обрушив шквал атак на голландские ворота. В одном из моментов Пулишич выскакивал один на один, но ногой отбил мяч Нопперт. А потом… а потом «звездно-полосатые» нарвались на чисто голландскую контратаку, которую «оранжевые» почти полностью «расчертили» в касание – в итоге прострел в штрафную точным ударом в дальний угол замкнул Мемфис Депай. На 20 минуте вновь на ударной позиции оказался Депай, но в касание с линии штрафной отправил мяч рядом со штангой. Надолго затем «осела» игра в центре поля, но в самой концовке Дейли Блинд удвоил преимущество своей команды, точно также в касание, переправив в ворота, пас в штрафную с правого фланга.

    Во втором тайме играющая теперь более раскрепощенно Голландия провела очень симпатичную атаку с переводом пяткой в штрафную от Дейли Блинда, американцы выбили. И еще американцы провели очень опасный контрвыпад, с линии ворот мяч вынес Гакпо. Показывали теперь голландцы, что и они очень хорошо умеют держать мяч, «таская» соперника по всей территории поля. Очень хорошую возможность упустил Райт – защитник вынес мяч с ленточки, но затем исправился, переправив мяч в ворота после прострела. Интрига возродилась, но не надолго – Думфрис завершил очень красивую комбинацию, просто «растаскали» сейчас соперника «оранжевые». Стоит отдать должное американцам, не сдались они, пытались организовать несколько перспективных атак, до конца бьются «звездно-полосатые». Но счет остался прежним – 3:1, Нидерланды в четвертьфинале.

    Фото: Maddie Meyer

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт США Футбол Нидерланды Катар Чемпионат мира по футболу
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