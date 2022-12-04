ЧМ-2022: Месси помог Аргентине выиграть матч с Австралией

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Аргентины уверенно переиграла команду Австралии в матче чемпионата мира в Катаре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

С первых минут матча Аргентина завладела инициативой и начала прощупывать слабые точки у соперника. Неплохо, в целом, оборонялись «соккеруз», пытаясь выйти в контратаки. Но на 35 минуте матча блестящая многоходовка в исполнении «альбиселесте» вывела на ударную позицию Лионеля Месси и тот открыл счет, изящно переиграв вратаря. До конца тайма аргентинцы очень плотно прессинговали австралийцев, сложно тем было выйти из обороны. Не удалось аргентинцам удвоить преимущество в первом тайме, несмотря на все старания.

С первых минут второго тайма аргентинцы прижали к воротам «желто-зеленых», отлично комбинируя на большем пространстве поля. На 57 минуте матча 2:0 стал счет в матче – мощнейший прессинг «альбиселесте» привел к ошибке кипера и Хулен Альварес удвоил преимущество. Все ясно становится в этом противостоянии. Интрига, тем не менее, возродилась на 77 минуте – рикошет помог Гудвину сократить разницу. А в концовке матча и вовсе начали твориться чудеса – Бехич пробежал полполя, обыграв по пути нескольких аргентинцев, и выскочил к воротам – угрозу удалось нейтрализовать. В заключительном отрезке матча Месси выводил на удар Лаутаро Мартинеса, но запустил мяч в небеса игрок «Интера». Очень правильную тактику избрали «бело-голубые» буквально «задушив» австралийцев на их половине поля. Месси в добавленное время сам вышел на ударную позицию и закручивал в левую девятку – немного неточно. Мощнейшими атаками аргентинцы доказывали, что гол австралийцев был случайностью, но счет не изменился. 2:1 – Аргентина в четвертьфинале!

Фото: metaratings.ru



