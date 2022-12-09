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    ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал

    9 Декабря 2022, 23:47

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Хорватии победила по пенальти команду Бразилии и вышла в полуфинал в третий раз в истории, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Со стартового свистка бразильцы ожидаемо завладели инициативой, но их атакующие подходы пока не таили в себе обычной угрозы – очень плотно и цепко играли хорваты, защищаясь всей командой и также всей командой выходя в атаку. Причем нельзя было сказать, что пентакампеоны играли чисто первым номером – дружина Златко Далича также не стеснялась подолгу держать мяч, причем на чужой половине.

    Равной выглядела игра в первой половине матча. Несколько полумоментов было у Неймара, Винисиуса, Ришарлисон, но очень внимательно играли их «опекуны», не давая свободного пространства. Впервые мощная бразильская атака столкнулась с такой мастеровитой обороной по ходу мундиаля.

    Во втором тайме бросились «селесао» в атаку, организовав сразу несколько опасных моментов. Ришарлисон пробивал с близкого расстояния после прострела Рафиньи, но Ливакович справился. Затем, после затяжной атаки бразильцев, мяч попал в руку Юрановичу, но арбитр не стал назначать пенальти – оказывается, в офсайде оказался Неймар моментом ранее. Ответили своими атаками «шашечные», но несколько навесов завершились ничем. Затем Лукас Пакета прорвался к воротам и бил фактически в упор, но вновь выше всяких похвал сыграл Ливакович. Явно претендует голкипер балканцев на звание лучшего игрока матча – сначала не дал он Неймару прокинуть мяч между ног, а затем спокойно поймал мяч после дальнего удара Пакеты.

    В первом экстра-тайме еще глубже «сели» хорваты в оборону и еще сложнее стало бразильцам вскрывать их оборону. Еще и очень опасно контратаковали «шашечные», хоть и не шли в атаку большими силами. Бразильцы же еще больше усилили давление, и все-таки не выдержала массированная оборона хорватов – прошел пас на Неймара, тот выскочил один на один с вратарем и с N-ной попытки переиграл Ливаковича. Форвард «ПСЖ» понял, что сегодня пробить Доминика тяжело, обвел его и вколотил мяч в уже пустые ворота.

    Во втором тайме подопечные Тите сделали все, чтобы отодвинуть игру от своих ворот и не пропустить. Получилось с точностью до наоборот: увлеклись «селесао» атакой и нарвались на кинжальный контрвыпад «шашечных» - гол организовали вышедшие на замену Оршич и Петкович, первый прострелил, второй четко пробил с дистанции. 1:1.

    В серии одиннадцатиметровых сильнее оказались хорваты. Свои шансы не реализовали Родриго и Маркиньос.

    Фото EuroFoot

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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