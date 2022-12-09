Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 472.17 eur/kzt 495.5

    rub/kzt 7.57 cny/kzt 67.74
Прогноз погоды
Астана-14-16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Спорт

    ЧМ-2022: бразильцы думают о возможном полуфинале с аргентинцами перед матчем с Хорватией

    9 Декабря 2022, 13:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сегодня в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре сойдутся сборные Бразилии и Хорватии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Само собой, букмекеры больше склонны верить в победу «пентакампеонов» - на их победу в основном дают коэффициент 1,4. Гораздо меньше верят в победу Хорватии – коэффициент 9 и больше, и в ничью – коэффициент 5.

    Это неудивительно, поскольку подавляющее большинство экспертов считает Бразилию фаворитом не только в этом матче, но и во всем турнире. Наверняка, «селесао» сыграют первым номером, но от этого контратаки хорватов будут таить в себе еще больше угрозы.

    Что же думают сами футболисты?

    Полузащитник Бразилии Фред настолько уверен в победе, что уже думает о результатах возможного полуфинала с Аргентиной. «Я хочу увидеть полуфинал Бразилия — Аргентина. Хочу увидеть смятение, путаницу, игру Неймара и слезы Месси», - сказал хавбек «Манчестер Юнайтед».

    В свою очередь, хорваты понимают, что им придется непросто в этом матче.

    «Соперник силен, они играют в отличный футбол. Мы хотим доказать, что тоже играем в отличный футбол, и попытаться пробиться в полуфинал. На чемпионате мира нет такого понятия, как легкий соперник. Всегда будет тяжело, независимо от того, против кого вы играете. Мы испытали это на себе с хорошими командами Марокко, Бельгии, Канады и Японии. Все эти команды исключительны, и теперь нам предстоит встретиться с другой исключительной командой. Мы будем готовы и постараемся сыграть против них в качественный футбол», - заявил полузащитник «шашечных» Матео Ковачич.

    Что касается статистики, то она явно не в пользу коллектива Златко Далича: за всю историю команды встречались 4 раза, в трех матчах победу праздновали бразильцы, в одном была зафиксирована ничья.

    Фото: ROBERT CIANFLONE/GETTY IMAGES

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
    Новости по теме
    Новости по теме
    Обзор мундиаля. 10 Декабря
    Суперматч субботы: Англия vs Франция
    Бразилия осталась без главного тренера после вылета с ЧМ-2022 по футболу
    ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Популярное
    1 Женис Касымбек обратился к астанчанам
    2 Саммит ЕАЭС в Бишкеке: Казахстан заинтересован в реальной интеграции
    3 Кадровое обновление: кто возглавил регионы Казахстана
    4 Перелеты в Астану в личных целях в рабочее время: чиновницу наказали в Костанае
    5 ЧМ-2022: Хорватия победила Бразилию по пенальти и вышла в полуфинал
    Новости партнеров