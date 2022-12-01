ЧМ-2022: Аргентина победила Польшу и выиграла группу «С»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Аргентины уверенно разобралась с командой Польши в заключительном туре группового этапа чемпионата мира в Катаре. Победа позволила южноамериканцам выиграть группу «С», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Первый момент ожидаемо возник у ворот Щесны, Отаменди со второго этажа пробил неточно. Бил Месси с линии штрафной, но прямо в руки вратарю. Полностью доминировали в первом тайме «бело-голубые», много комбинируя по всему пространству поля. Били поочередно по воротам Месси, Акунья, Ди Мария, Альварес, но либо сами «мазали» аргентинцы, либо выручал Щесны. Аргентине нужен был как воздух гол, иначе латиноамериканцы висели на волоске от вылета с мундиаля. На помощь им пришел пенальти – арбитр посчитал, что Щесны, выбивая мяч, нарушил правила на Месси и указал на «точку», но не зря Войцех считается одним из лучших голкиперов мира, он угадал направление и отбил удар штатного пенальтиста «альбиселесте». Тяжело было полякам, мяч «гулял» по штрафной во всех направлениях, но европейцы держались, отрядив в оборону всю команду – по-другому об их игре в первом тайме сказать было нельзя. На том тайм и завершился.

То, что не удалось сделать в первом тайме, получилось у аргентинцев во втором: Маккалистер в касание переправил мяч точно в дальний угол после прострела с правого фланга. Тут же могли сравнивать поляки, но Крыховяк головой в прыжке совсем немного не попал в створ. Наученные горьким опытом в матче с Саудовской Аравией «альбиселесте» понимали, что один гол еще ничего не значит и продолжали идти вперед. На 67 минуте им удалось удвоить преимущество – после долгой перепасовки перед штрафной вжавшихся в нее поляков последовал пас на Альвареса, который подработал мяч и отправил его в дальний угол. 2:0 – аргентинские болельщики вздохнули свободнее. Переживать им было уже не за что – до конца игры подопечные Скалони нитей игры так и не выпустили. Итог: Аргентина выиграла группу и вышла в следующий круг с первого места.

Ранее сообщалось, что сборная Туниса одержала историческую победу над командой Франции, но вылетела с чемпионата мира, а Австралия обыграла Данию и вышла в плей-офф.





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