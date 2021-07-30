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    Члены мониторинговой группы задержаны за взятки от рестораторов Талдыкоргана

    30 Июля 2021, 10:58

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой по Алматинской области пресечена коррупционная деятельность членов мониторинговой группы, являющихся должностными лицами отдела предпринимательства акимата Талдыкоргана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Антикоррупционной службы.

    Руководитель данного отдела в сговоре со своим подчиненным – главным специалистом, во время антикризисных мер по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, несмотря на запрет на организацию и проведение мероприятий с массовым скоплением людей, на системной основе получали взятки в сумме от 20 тысяч до 270 тысяч тенге от рестораторов города и представителей стихийной торговли за непринятие в отношении них административных мер.

    Также, к уголовной ответственности привлекаются 5 администраторов ресторанов, совершивших дачу вышеуказанных сумм взяток, которые проводили массовые мероприятия.

    Должностные лица водворены в изолятор временного содержания, решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Расследование продолжается.

    Другие сведения в интересах следствия в соответствии со статьей 201 УПК не подлежат разглашению.

    Напомним, со 2 августа будут усилены карантинные меры в ряде регионов, в том числе и в столице.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматинская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Другие государственные органы Видео Регионы Криминал Борьба с коррупцией
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