Члены ЦИК встретились с представителями центральных избирательных органов иностранных государств

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан провели встречу с представителями центральных избирательных органов иностранных государств. Кроме того Секретарь ЦИК Мухтар Ерман встретился с делегацией Средиземноморской парламентской ассамблеи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт ЦИК РК.

18 марта состоялась встреча членов Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан с представителями центральных избирательных органов иностранных государств.

Наблюдать за проведением очередных выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов Республики Казахстан приехали представители из 16 центральных избирательных органов иностранных государств: Армения, Молдова, Российская Федерация, Турция, Беларусь, Азербайджан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан, Румыния, Венгрии, Грузии, Индии, Монголии, Туркменистан и Филиппины.

В приветственном слове Председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров выразил благодарность участникам встречи за то, что они принимают участие в наблюдении за текущей избирательной кампанией Республики Казахстан. А также подчеркнул, что встреча является своего рода встречей экспертов в области подготовки и проведения выборов, так как каждый из участников сегодняшней встречи проводил или принимал участие в этом важном политическом событии для своей страны.

С докладом о ходе подготовки предвыборной кампании выступил заместитель Председателя ЦИК РК Константин Петров. Он рассказал об особенностях текущей избирательной кампании, ее этапах и подготовке ко дню голосования. Также об итогах электорального обучения выступила член ЦМК Сабила Мустафина.

По итогам встречи состоялся брифинг с представителями средств массовой информации.

Кроме того 18 марта Секретарь Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан Мухтар Ерман провел встречу с делегацией Средиземноморской парламентской ассамблеи в составе члена Республиканской Ассамблеи Португалии, вице-президентом ПА Средиземноморья Антонио Педру РОК Оливейра и Посла по особым поручениям ПА Средиземноморья Йонас-Флорин Уркана.

Секретарь Центризбиркома представил членам делегации итоги основных этапов электоральной кампании, информацию о зарегистрированных кандидатах в депутаты, проинформировал представителей ПА Средиземноморья о количестве граждан Казахстана, включенных в списки избирателей, количестве избирательных участков в стране, итогах аккредитации международных наблюдателей на выборы.

В свою очередь Антонио Педру РОК Оливейра выразил благодарность за предоставленную информацию, а также отметили высокий уровень организации избирательного процесса.



