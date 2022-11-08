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    Члены ЦИК РК объехали 12 регионов для проверки готовности к президентским выборам

    8 Ноября 2022, 15:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 28 октября члены Центральной избирательной комиссии успели побывать в 12 регионах страны для оказания избирательным участкам методической помощи и проверки подготовки к президентским выборам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для оказания методической помощи избирательным участкам и для того чтобы удостовериться в готовности избирательных участков к предстоящим выборам члены Центральной избирательной комиссии с 28 октября начали свои поездки в регионы. Я и мои коллеги побывали в 12 регионах. До 17 ноября планируем посетить оставшиеся регионы», - сказал на заседании председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров.

    Он также добавил, что ЦИК ставит целью обеспечить 100% готовность всей избирательной инфраструктуры избирательных органов к проведению внеочередных президентских выборов, назначенных на 20 ноября 2022 года.

    Ранее сообщалось, что члены Центральной избирательной комиссии объедут все 20 регионов страны и проверят готовность к выборам.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    ЦИК Президентские выборы - 2022
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