Число жертв землетрясения в Турции приблизилось к 3 тысячам

АНКАРА. АНАДОЛУ. КАЗИНФОРМ - Число погибших в результате разрушительного землетрясения на юге Турции достигло 2921, сообщил глава турецкого Управления по ЧС (AFAD) Юнус Сезар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

По его словам, 15 834 человека получили ранения

Ранее вице-президент Турции Фуат Октай сообщал, в общей сложности из-под завалов удалось извлечь живыми 7 840 человек.

Октай добавил, что 338 000 человек были размещены в общежитиях, университетах и приютах.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур по жертвам стихийного бедствия.

По данным AFAD, на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

Ранее сообщалось, что в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции общенациональный траур в связи с землетрясением.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.



Фото: Агентство Анадолу

