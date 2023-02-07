Число жертв землетрясения в Турции превысило 1760 человек

АНКАРА. КАЗИНФОРМ – Число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции возросло до 1 762 человек. Об этом сообщило турецкое Управление по предотвращению и ликвидации последствий ЧС (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

По данным ведомства, еще 12 068 человек получили ранения.

Согласно сообщению, из-за стихийного бедствия разрушено 5606 строений.

По данным AFAD, на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04.17 по местному времени – 7,7 баллов и в 13.24 – 7,6 баллов).

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

Ранее сообщалось, что Реджеп Тайип Эрдоган объявил в Турции семидневный общенациональный траур. В районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии. Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Соболезнования братскому народу также выразили партийцы «AMANAT». Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.



