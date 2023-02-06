Число жертв землетрясения в Турции достигло 284 человек

АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В результате землетрясения магнитудой 7,4 с эпицентром в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш, по последним данным, в десяти провинциях страны погибли 284 человека, получили ранения не менее 2323 человек. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

Толчки ощущались в близлежащих провинциях, главным образом, в Хатае, Османийе, Адыямане, Газиантепе, Шанлыурфе, Диярбакыре, Малатье и Адане. В Турции объявлен самый высокий уровень угрозы. Власти обратились за международной помощью.

Генштаб ВС Турции выделил два самолета для транспортировки помощи и бригад спасателей в зону бедствия. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные разговоры с губернаторами провинций Адана, Малатья, Газиантеп, Диярбакыр, Хатай, Адыйаман, Османие и Шанлыурфа.

Главу государства проинформировали о последствиях землетрясения и ходе поисково-спасательных работ. Разрушительное землетрясение в Турции ощутили и в соседних странах , в том числе, в Сирии, Ливане, ТРСК, греческом Кипре и Ираке.

По последним данным, в сирийских провинциях Идлиб, Алеппо, Хама, Латакия и Ракка, погибли 237 человек.

Как сообщалось, в провинции в районе Пазарджык провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции в 4:17 произошло землетрясение магнитудой 7,4. После землетрясения зафиксировано 32 афтершока. Магнитуда самого сильного составила 6,6.

В 04:26 произошло землетрясение магнитудой 6,4, эпицентр которого находился в районе Нурдагы Газиантепа.

В 04:36 в районе Ислахие Газиантепа землетрясение магнитудой 6,5 зафиксировано на глубине 9,77 километра.





Фото: aa.com.tr



