Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.79 eur/kzt 482.57

    rub/kzt 6.19 cny/kzt 66.25
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Число жертв землетрясения в Турции достигло 1014

    6 Февраля 2023, 19:51

    АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ – Число жертв землетрясения с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш превысило 1000, не менее 7 тысяч получили ранения. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

    По данным AFAD, на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). В десяти провинциях Турции, по последним данным, погибло 1014 человек, пострадали 7003 жителей.

    По данным Управления, в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2824 постройки.

    Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

    Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Ранее сообщалось о гибели 912 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

    Рейсы в аэропорт Аданы на юго-востоке Турции прекращены после двух землетрясений. Решение о приостановке работы принято руководством воздушной гавани после повторного мощного землетрясения в Кахраманмараше. Его магнитуда составила 7,6, по данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям АФАД. Также сообщается о том, что электричество и интернет пропали в некоторых районах на юге Турции из-за произошедшего землетрясения.

    Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.

    Фото: aa.com.tr

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Турция Видео Мировые новости Землетрясение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выпавший из окна в момент землетрясения телефон помог спасти 4 человек в Турции
    В Турции спасли мужчину из-под завалов спустя 278 часов после землетрясения
    В Турции в ближайшие дни ожидают новое землетрясение
    Первый эшелон казахстанских спасателей вернется 18 февраля из Турции
    Популярное
    1 Двух мужчин спасли в Турции на 261-й час после землетрясения
    2 Кафе возместило моральный ущерб жителю Тараза за отказ в посещении
    3 Дорогу Караганда-Балхаш достроят в 2023 году
    4 Аким Актобе: Жители не должны страдать из-за действий перевозчиков общественного транспорта
    5 Опубликован календарь итоговых экзаменов в школах Казахстана
    Новости партнеров