Число жертв землетрясения в Турции достигло 1014

АНКАРА. ANADOLU – КАЗИНФОРМ – Число жертв землетрясения с эпицентром в юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш превысило 1000, не менее 7 тысяч получили ранения. Об этом сообщили в Управлении по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций Турции (AFAD), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Anadolu.

По данным AFAD, на юго-востоке Турции за сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи (в 04:17 по местному времени - 7,7 баллов и в 13:24 – 7,6 баллов). В десяти провинциях Турции, по последним данным, погибло 1014 человек, пострадали 7003 жителей.

По данным Управления, в провинциях Кахраманмараш, Килис, Диярбакыр, Адана, Османийе, Газиантеп, Шанлыурфа, Адыяман, Малатья и Хатай разрушены 2824 постройки.

Власти Турции призвали население не возвращаться в дома из-за опасения повторных толчков.

Напомним, в районе Пазарджик юго-восточной турецкой провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 7,4. Ранее сообщалось о гибели 912 человек, 5 385 получили ранения. Последствия землетрясения ощущают в Сирии и даже Грузии.

Рейсы в аэропорт Аданы на юго-востоке Турции прекращены после двух землетрясений. Решение о приостановке работы принято руководством воздушной гавани после повторного мощного землетрясения в Кахраманмараше. Его магнитуда составила 7,6, по данным турецкого управления по чрезвычайным ситуациям АФАД. Также сообщается о том, что электричество и интернет пропали в некоторых районах на юге Турции из-за произошедшего землетрясения.

Погибших или пострадавших граждан Казахстана при землетрясении в Турции нет. Глава государства Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с многочисленными жертвами на юго-востоке страны. Казахстан также окажет экстренную помощь Турции.

Фото: aa.com.tr



