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    Число жертв схода селей в Турции возросло до 10

    15 Марта 2023, 19:39

    АНКАРА. ТАСС - КАЗИНФОРМ - Число жертв схода селевых потоков на юго-востоке Турции увеличилось до 10. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Губернатор провинции Шанлыурфа Салих Айхан ранее сообщал о четырех погибших. Позднее в подвале жилого дома были обнаружены тела пяти человек, которые считались пропавшими без вести. Еще один человек погиб в соседней провинции Адыяман, сообщил в среду телеканал TRT.

    Обе провинции пострадали в результате разрушительных февральских землетрясений.

    Из-за сильных осадков (почти 200 мм на кв. м) многие населенные пункты в регионе оказались затоплены. Местное население эвакуируется в безопасные районы.

    По прогнозам метеорологов, дожди в провинциях продолжатся в течение двух дней, в связи с чем не исключены новые подтопления и сходы селевых потоков.

    Автор:

    Ринат Дусумов

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