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    Число жертв селевых потоков на юго-востоке Турции достигло 17

    17 Марта 2023, 18:06

    АНКАРА. АНАДОЛУ - КАЗИНФОРМ - В юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа продолжаются поиски унесенного селевым потоком 20-летнего Эмина Эргюна. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Анадолу.

    В поисково-спасательной операции задействованы до ста человек. Грузовик за рулем котором находился Эргюн был смыт селевым потоком 15 марта.

    Спасатели не исключают, что поток мог донести фуру до водохранилища имени Ататюрка. В операции задействованы также водолазы, используются дроны.

    Родные и близкие Эргюна не теряют надежду на его спасение.

    По последним данным, жертвами селевых потоков, сошедших в ряде населенных пунктов турецких провинций Шанлыурфа и Адыяман, стали 17 человек.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Происшествия Турция
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