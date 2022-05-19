Число вакансий выросло на четверть в апреле - Минтруда РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В апреле 2022 года на Электронной бирже труда размещено 91,3 тыс. вакансий и 59,5 тыс. резюме. По сравнению с предыдущим месяцем число вакансий выросло на 26%, а количество актуальных резюме – на 22%. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда РК.

«Больше всего вакансий разместили предприятия секторов прочих услуг (8,9 тыс. вакансий), образования (4,6 тыс.) и сельского хозяйства (3,7 тыс.). При этом половина вакансий в сфере сельского хозяйства приходится на Туркестанскую область, а в сфере выращивания зерновых 77% вакансий были объявлены в северных регионах», – рассказала управляющий директор АО «Центр развития трудовых ресурсов» Александра Молчановская.

По квалификационной структуре спроса на востребованные позиции в апреле по сравнению с предыдущим месяцем больших изменений не произошло.

«Из всех размещенных вакансий половина направлена на поиск специалистов средней квалификации, в то время как резюме по таким профессиям лишь 38%. По низкоквалифицированным кадрам снова наблюдается дисбаланс: соискателей без профессиональной подготовки по-прежнему больше (38%) чем предлагаемых для них вакансий (27%). При этом спрос и предложение высококвалифицированных кадров находится в относительном балансе – около 23%», – сообщила Александра Молчановская.

В тройку самых востребованных профессий традиционно вошли водители (4,6 тыс. вакансий), мастера строительных и монтажных работ (1,7 тыс. вакансий) и упаковщики-фасовщики (1,3 тыс. вакансий). Высокий спрос по-прежнему отмечается также на охранников, грузчиков, медицинских работников, воспитателей и их помощников.

В прошлом месяце конкуренция за рабочее место возросла среди подсобных рабочих (число резюме от соискателей превышает количество вакансий на 4,5 тыс.), неквалифицированных рабочих (на 896 резюме) и рабочих по благоустройству населенных пунктов (на 801 резюме). В число наиболее избыточных специалистов также вошли юристы (на 535 резюме), операторы котельной (на 443 резюме), вахтеры (на 676 резюме) и рабочие по озеленению (на 306 резюме).

В региональном разрезе лидерами по приросту количества новых вакансий стали пять регионов. В Актюбинской (4,9 тыс. вакансий) и Туркестанской (6,1 тыс. вакансий) областях количество вакансий выросло почти в два раза, в Кызылординской (2,9 тыс. вакансий), Западно-Казахстанской (4,4 тыс. вакансий) областях и в г. Шымкент (2,7 тыс. вакансий) – рост в 1,5 раза.

Стоит отметить, что в вышеуказанных регионах работодатели в основном нуждаются в подсобных рабочих, водителях, охранниках, разнорабочих, рабочих в строительной сфере и других низкоквалифицированных специалистах. Одной из причин возросшего спроса на низкопроизводительный дешевый труд является увеличение объема строительных, весенних полевых и сезонных работ.

Число соискателей в апреле росло практически во всех регионах, кроме Жамбылской (-4%, до 3,3 тыс. резюме), Павлодарской (-9%, до 2,3 тыс. резюме) областей и г. Шымкент (-12%, до 3,8 тыс. резюме). Наибольший прирост активности наблюдался в Актюбинской (+64%, до 3,6 тыс. резюме), Алматинской (+54%, до 6,4 тыс. резюме), Северо-Казахстанской (+49%, до 1,8 тыс. резюме) и Западно-Казахстанской (+49%, до 3,3 тыс. резюме) областях.

«Гендерная структура за прошедший месяц не изменилась, мужчины и женщины в равной степени активно искали работу. По возрастным категориям увеличение количества резюме в целом произошло единообразно. По итогам апреля от общего числа соискателей 28% – лица старше 45 лет, тогда как лиц моложе 25 лет среди ищущих работу только 15%. При этом более половины представителей молодежи в этом возрасте претендуют на рабочие места с уровнем квалификации выше среднего или являются недавними выпускниками, но почти каждый пятый ищет работу, вовсе не требующую какого-либо уровня квалификации», – поделилась эксперт.

По итогам апреля наибольшую заработную плату ожидают получить соискатели, претендующие на позиции инженеров по буровым растворам и специалистов IT сферы (в среднем – 1,7 млн тенге), руководителей и топ-менеджеров (~1 млн тенге), а также другие высококвалифицированные технические специалисты (~800 тыс. тенге). В Минтруда отмечают, что конкуренция среди кандидатов на руководящие позиции почти всегда выше, чем в среднем для других позиций.

Тем временем самые большие заработные платы работодатели готовы предложить руководителям государственного и корпоративного сектора (~900 тыс. тенге), главным строителям (~840 тыс. тенге), маклерам (~700 тыс. тенге), бизнес-аналитикам и разработчикам приложений (~700 тыс. тенге). Наименьшая заработная плата предлагается наиболее востребованным охранникам, водителям, учителям и пр.

«Таким образом, по данным ЭБТ, на рынке труда продолжается активизация процессов найма и поиска работы. Вместе с тем, с учетом сохранения квалификационной структуры спроса и предложения, наблюдается повышение заинтересованности потенциальных работодателей в найме новых сотрудников, что может свидетельствовать о нарастании темпов производства и оказания услуг. В целом только 14% работодателей были из числа индивидуальных предпринимателей, то есть активный найм все же в большей степени относится к малым, средним и крупным предприятиям», - отметили в ведомстве.