Число вакансий и увольнений в США достигло рекордного уровня в марте

ВАШИНГТОН. КАЗИНФОРМ – Нехватка рабочих мест говорит о возможном повышении заработных плат, что способствует поддержанию инфляции на неприемлемо высоком уровне, сообщает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на издание The New York Times.

В марте в США зарегистрировано 11,5 млн рабочих мест, что является рекордным показателем. Уровень безработицы остается низким.

Число работников, которые добровольно уволились, также достигло высокого уровня. Это свидетельствует о том, что многие работники уверены в возможности найти другую работу, которая соответствует их желаниям или потребностям.

Отчет Министерства труда США демонстрирует аномальный характер экономики, которая восстанавливается после рецессии. Отмена ограничений в области общественного здравоохранения и начало сезона на рынке труда увеличивают аппетиты бизнеса к количеству рабочих мест.

Высокий спрос на работников показывает, что экономическая активность может справиться с проблемами инфляции, которая достигла сорокалетнего максимума. Не станут помехой для восстановления экономической активности и беспорядки в глобальных цепочках поставок, которые произошли из-за вспышек коронавируса в Азии и ситуацией в Восточной Европе.

Рост заработной платы вызывает растущую озабоченность у крупных и малых предприятий, пытающихся сохранить свою прибыль, несмотря на то, что повышение доходов не успевает за ростом цен. Федеральная резервная система увеличила стоимость заимствований для бизнеса, чтобы снизить потребительские расходы, кредитование бизнеса и спрос на работников.

Ранее сообщалось, что индекс занятости, отслеживающий заработную плату и пособия в США, вырос больше всего в первом квартале этого года. В то время как число увольнений оставалось низким и относительно не изменилось по сравнению с предыдущим месяцем, составив 1,4 млн человек.



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