Число публикаций по антиэкстремизму в сфере религии увеличилось почти в два раза в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане продолжается работа по недопущению распространения радикальной и деструктивной религиозной идеологии в обществе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства информации и общественного развития РК.

Во всех регионах страны осуществляют свою деятельность 209 информационно-разъяснительных групп в составе более 2 тысяч лекторов, которые проводят разъяснительную работу. Ключевые направления их деятельности – адресная информационно-разъяснительная работа, реабилитация пострадавших от деструктивной идеологии и контрпропаганда религиозного экстремизма.

За 11 месяцев текущего года по вопросам религии организовано 28 тысяч разноформатных мероприятий, в том числе 7,9 тысяч мероприятий среди молодежи с охватом 952 тысячи человек. Работа проводится с акцентом на группы риска: молодежь, безработные, самозанятые граждане, осужденные и члены их семей и др.

Отдельный блок профилактических мер касается работы в интернет-пространстве. С начала 2021 года в интернет-пространстве выявлено и удалено более 181 тысячи материалов с пропагандой религиозного экстремизма и терроризма, заблокировано 324 противоправных материала. По сравнению с прошлым годом, количество удаленного и заблокированного контента увеличилось более, чем в 8 раз. Отметим, блокировка и удаление экстремистских материалов – это вынужденная, но не главная мера по недопущению радикализации казахстанцев. Работа переориентирована на профилактику религиозного экстремизма, формирование у населения иммунитета к радикальной пропаганде, повышение уровня медиаграмотности и критического мышления граждан, чтобы они могли самостоятельно оградить себя от пагубного влияния идеологии экстремизма.

Особый акцент сделан на разработку профилактического контента в трендовых среди молодежи форматах. В частности, подготовлен комикс для школьников «MEIRMAN», разъясняющий опасность религиозного экстремизма.

Кроме того, для повышения религиоведческой грамотности граждан и противодействия идеологии деструктивных религиозных течений в СМИ, интернет-ресурсах и социальных сетях размещено более 132 тысяч разноформатных публикаций. Отметим, по сравнению с прошлым годом публикаций на антиэкстремистскую тематику в информационном пространстве увеличилось почти в 2 раза.

Министерством будет продолжена организация деятельности по контрпропаганде радикальной идеологии, а также продвижение светских принципов, ценностей межконфессионального согласия.