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    Число погибших в ДТП детей выросло на 44% - МВД РК

    23 Мая 2022, 12:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В онлайн-брифинге Министерства внутренних дел РК принял участие заместитель председателя Комитета административной полиции Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отметили в Комитете административной полиции, с прошлого года школьникам не проводят занятий по безопасному поведению на дорогах, снизилось количество мероприятий, ориентированных на профилактику детского травматизма на дорогах. Это обстоятельство негативно отразилось на состоянии детского дорожно-транспортного травматизма уже сейчас.

    «По вине несовершеннолетних за четыре месяца текущего года было зарегистрировано свыше 35 дорожно-транспортных происшествий, где погибло четверо детей и 45 несовершеннолетних получили различные травмы», – сказал Жандос Мураталиев.

    По его словам, с начала года на дорогах Казахстана зарегистрировано 796 ДТП с участием несовершеннолетних, что на 10,6% выше количества ДТП, произошедших в аналогичном периоде прошлого года – 720. В этих ДТП погибли 42 ребенка – рост на 44%, травмированы 957 детей – рост на 15,7%. При этом, более половины пострадавших детей являлись пассажирами, остальные пешеходами. В большинстве случаев пострадавшие дети перевозились взрослыми в автомобилях с нарушением правил перевозки детей, либо не пристегнутыми.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    ДТП Статистика Транспорт МВД РК
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