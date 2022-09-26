Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до девяти человек

ИЖЕВСК. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.
Расследование дела о стрельбе в школе Ижевска будет вести центральный аппарат Следственного комитета.
Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия.
Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Сейчас там учатся 982 школьника, работает 80 учителей.
Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС