Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до девяти человек

ИЖЕВСК. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Расследование дела о стрельбе в школе Ижевска будет вести центральный аппарат Следственного комитета.

Ранее, в информации МВД РФ сообщалось о шести жертвах и 20 пострадавших. Ученики и учителя эвакуированы.

По предварительным данным, стрелявший покончил с собой. Пока его личность не установлена.

Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия.

Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Сейчас там учатся 982 школьника, работает 80 учителей.

Напомним, в мае 2021 года в результате стрельбы в школе в Казани погибли 8 человек и 21 человек пострадал.

Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС







