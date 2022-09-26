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    Число погибших при стрельбе в школе в Ижевске выросло до девяти человек

    26 Сентября 2022, 14:56

    ИЖЕВСК. КАЗИНФОРМ - Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска, в том числе пятеро детей. Об этом сообщили в Следственном комитете, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

    Расследование дела о стрельбе в школе Ижевска будет вести центральный аппарат Следственного комитета.

    Глава Удмуртии Александр Бречалов прибыл на место происшествия.

    Школа находится в центре Ижевска недалеко от здания администрации города. Сейчас там учатся 982 школьника, работает 80 учителей.

    Напомним, в мае 2021 года в результате стрельбы в школе в Казани погибли 8 человек и 21 человек пострадал.


    Фото: Ильяс Бекмансуров/ТАСС



    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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