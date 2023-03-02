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    Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 46

    2 Марта 2023, 23:08

    АФИНЫ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Число жертв столкновения пассажирского поезда с грузовым недалеко от города Лариса достигло 46. Об этом сообщил в четверг официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство ТАСС.

    «Подтвержденное число погибших, которые были извлечены из-под обломков пассажирского поезда, столкнувшегося с грузовым в районе населенного пункта Эвангелизмос около Темпи, составляет 46 человек», - сказал Василис Ватракояннис.

    «Продолжаются поиски тел погибших и фрагментов тел на месте железнодорожной аварии. Усилия пожарных в настоящее время сосредоточены на вагоне-ресторане, который в ходе сильнейшего столкновения был раздавлен первым вагоном поезда. Пожарные занимаются снятием пассажирского вагона, а затем будут разрезать покореженный вагон-ресторан. Сегодня утром из вагона извлекли 7 обгоревших тел», - сказал он.

    Он пояснил, что для продолжения операции по поиску тел погибших придется производить резку металла вагонов специальными машинами и удалять металлические элементы по частям.

    Условия, в которых действуют пожарные, тяжелые. На месте трагедии идет дождь. Для родственников погибших и пострадавших выделяются номера в гостиницах в пригороде Ларисы.

    Большинство погибших в результате столкновения - юноши и девушки в возрасте 20-30 лет. По оценкам, еще примерно десять человек, включая машинистов двух поездов, числятся пропавшими без вести. В пассажирском поезде первоначально было примерно 350 человек. В больницах находятся 66 человек, из них шестеро - в реанимационных отделениях. Остальные не пострадали и их эвакуировали на автобусах в Салоники.

    Напомним, в районе населенного пункта Темпе близ города Лариса на одном пути оказались пассажирский и грузовой составы. Первый шел из Афин в Салоники, второй - в обратном направлении. При столкновении первые вагоны поездов были полностью смяты, колеса и фрагменты обшивки от удара были отброшены на расстояние до 100 метров от железнодорожного полотна. Сразу после аварии начался пожар.

    Министр инфраструктуры и транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку после катастрофы пассажирского поезда. Начальника вокзала в городе Лариса взяли под стражу.

    Подробнее с хронологией трагедии можно ознакомиться здесь.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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