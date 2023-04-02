Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Число погибших от серии торнадо в США выросло до 26

    2 Апреля 2023, 14:58

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По меньшей мере 26 человек стали жертвой серии торнадо, пронесшихся по южным районам и Среднему Западу США. В нескольких штатах разрушены дома, тысячи людей остались без электричества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Русскую службу ВВС.

    По данным издания Washington Post, зарегистрированы сообщения о приблизительно 60 торнадо. ABC News пишет, что стихийное бедствие затронуло девять штатов.

    Известно о жертвах в Арканзасе, Теннесси, Иллинойсе, Индиане, Алабаме и Миссисипи.

    Торнадо пронеслось по городку Уинн в Арканзасе - поселению примерно в 170 км к востоку от столицы штата Литл-Рок.

    Местная жительница Эшли Макмиллан рассказала, что она вместе с мужем, детьми и своими собаками прятались в маленькой ванной. Когда прошел торнадо, они сидели там «молясь и прощаясь друг с другом, потому что думали, что мы умрем». Упавшее дерево серьезно повредило их дом, но сами они не пострадали. Макмиллан рассказала агентству AP: «Чувствовалось, как трясется дом, были слышны громкие звуки, грохот посуды. А потом все стихло».

    По предварительным данным, в Арканзасе погибли по меньшей мере пять человек, из которых четверо - в Уинне и один - в столице Литл-Роке.

    Еще по меньшей мере семь человек погибли в Теннесси, четверо - в Иллинойсе и трое - в Индиане. Сообщается также о жертвах в Алабаме и Миссисипи.

    Губернатор Арканзаса Сара Сандерс объявила в штате чрезвычайное положение, для помощи в восстановительных работах задействована национальная гвардия. По словам Сандерс, президент США Джо Байден пообещал федеральную помощь.

    Предупреждения об экстремальных погодных условиях, в том числе о возможности гроз, сильного ветра и града, остаются в силе в восточной части страны, сообщила Национальная метеорологическая служба.

    По данным американского веб-сайта PowerOutage, без электричества остались почти 600 тысяч человек, больше всех пострадали штаты Огайо, Пенсильвания и Теннесси.

    Серия торнадо обрушилась на США спустя неделю после того, как в Миссисипи из-за огромного смерча погибли 26 человек. Тогда торнадо преодолел 94 км и длился около часа и 10 минут - необычно долгий период времени для подобных природных явлений.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    США Мировые новости
    Новости по теме
    Новости по теме
    Выкованный более 3000 лет назад меч обнаружили в Германии
    Карагандинские школьники стали призерами чемпионата по робототехнике в США
    В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
    Лесные пожары, торговые связи с ОАЭ, астанинский процесс по Сирии: что пишут мировые СМИ о Казахстане
    Популярное
    1 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    2 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    3 Пять человек пострадали в ДТП в Жамбылской области
    4 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    5 Гуманитарную помощь отправили из Астаны в область Абай