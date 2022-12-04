Число обнаруженных мертвых каспийских тюленей в Дагестане выросло до 1,7 тысячи

МАХАЧКАЛА. ТАСС – КАЗИНФОРМ – Число обнаруженных мертвых краснокнижных нерп в Дагестане увеличилось до 1,7 тыс., признаков влияния человека на них, предварительно, не обнаружено. Об этом рассказал ТАСС в воскресенье руководитель Каспийского природоохранного центра Заур Гапизов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Позавчера появились сигналы, береговой патруль поехал по берегу моря, волонтеры ходят, считают, смотрят, и уже на данный момент обнаружили около 1,7 тыс. туш от Каспийска до реки Терек. Всего исследовано порядка 150-200 км. <...> Сейчас на море шторм, и, что там завтра будет, непонятно. <...> Мы сегодня выезжали на территорию Сулакской бухты, только там мы обнаружили на 300 м больше 100 туш», - сказал собеседник агентства.

Руководитель Каспийского природоохранного центра подчеркнул, что, возможно, число обнаруженных погибших нерп станет значительно больше, потому что их выбрасывает штормом.

«Только при нас пять туш выбросило», - добавил он.

При этом Гапизов подчеркнул, что, предварительно, не обнаружено влияние человека.

«Тюленей в сетях или со снятыми шкурами не обнаружено. Абсолютно целые туши, им уже недели две», - сказал он.

Руководитель Каспийского природоохранного центра добавил, что взяты все необходимые пробы. Он напомнил о том, что в регионе по-прежнему ведется проектирование реабилитационного центра.

Ранее в Минприроды региона написали, что основная версия массовой гибели краснокнижного тюленя в Каспийском море в Дагестане, вероятнее всего, связана с естественными природными факторами. В субботу пресс-служба Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства сообщила об обнаружении на побережье Каспийского моря в Дагестане около 700 мертвых тюленей. Как отмечалось, инспекторы управления Росрыболовства продолжают исследовать побережье Каспийского моря на территории всей республики. По их мнению, число обнаруженных животных может увеличиваться, а предполагаемые причины гибели еще предстоит установить.

По сведениям экспертов и ученых, занимающихся изучением причин гибели и состоянием популяции каспийского тюленя, на сегодняшний день его численность составляет до 100 тыс. особей.



