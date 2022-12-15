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    Число краж скота сократилось почти на 20 % за год в Казахстане

    15 Декабря 2022, 11:42

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За январь–ноябрь текущего года в стране было зарегистрировано 1,7 тысячи случаев кражи скота — сразу на 19,6% меньше, чем годом ранее. В аналогичном периоде прошлого года зафиксировали 2,1 тысячи краж, минус 22,3% за год, передает МИА «Казинформ» на Energyprom.kz.

    В региональном разрезе наибольшее количество правонарушений было зарегистрировано в Алматинской (325 случаев, минус 22,1%), Туркестанской (232 случая, минус 1,7%) и Западно-Казахстанской (161 случай, плюс 5,2%) областях.

    Правонарушения в секторе совершили 737 лиц — на 17% меньше, чем годом ранее.

    Большую часть попавшихся на скотокрадстве составили безработные - 591 человек, минус 19,5% за год. Также среди правонарушителей — 70 рабочих, 9 частных предпринимателей, 9 учащихся и 1 государственный служащий.

    Как сообщалось ранее, более 220 фактов краж скота полицейские раскрыли всего за два дня: в МВД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Скотокрад». В период 28–30 ноября стражи порядка задержали 175 человек.

    По данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, к 1 ноября текущего года в стране числилось 8,8 млн голов КРС — на 4,7% больше, чем годом ранее.

    Выросло также поголовье лошадей (3,7 млн голов, плюс 11,9%), верблюдов (263,6 тысячи голов, плюс 8,7%) и овец (20,3 млн голов, плюс 4,3%).

    Сократилось поголовье свиней (на 11,6%, до 828 тысяч голов), птицы (на 2,1%, до 49,3 млн голов) и коз (на 1%, до 2,4 млн голов).
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