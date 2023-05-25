Число граждан с инвалидностью превысило 700 тысяч в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сегодня число граждан с инвалидностью в стране превысило 700 тысяч человек, что составляет около 3,7% от общей численности населения страны. Об этом сообщила депутат Сената Ляззат Калтаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пленарном заседании палаты рассмотрели Закон «О ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов».

«Согласно Факультативному протоколу, граждане, имеющие инвалидность, в случае нарушения положений Конвенции, могут обратиться в этот Комитет с уведомлением или жалобой. При этом надо отметить, что Комитет не принимает жалобу или сообщение, если они являются анонимными, не отвечают требованиям и положениям Конвенции, рассмотрены в рамках другой процедуры международного обсуждения или регулирования, а также в случае, если не были использованы все имеющиеся меры внутренней защиты», - сказала Ляззат Калтаева.

Депутат добавила, что в случае же, если по поступившей жалобе или сообщению будет получена достоверная информация, указывающая на существенное или систематическое нарушение прав, закрепленных в Конвенции, то Комитет направит свои предложения и рекомендации соответствующему государству-участнику и заявителю.

Порядок рассмотрения рекомендаций договорных органов ООН регламентирован совместным приказом Генеральной прокуратуры, Министерств юстиции и иностранных дел и будет выглядеть следующим образом:

1) представление поступает в Министерство иностранных дел;

2) МИД направляет его в Генеральную прокуратуру;

3) Генеральная прокуратура совместно с уполномоченными органами проводит правовой анализ представления и направляет свое определение в Министерство юстиции;

4) Министерство юстиции рассматривает данное определение на межведомственной комиссии и выносит решение;

5) Министерство юстиции в соответствии с решением межведомственной комиссии доводит позицию Казахстана до Комитета.

«За период с 2015 года Правительством велась активная подготовительная работа к ратификации Факультативного протокола, внесены изменения в законы, касающиеся прав данной категории граждан, принят Социальный кодекс и реализуется Национальный план по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью до 2025 года, что создало все предпосылки для ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов», - резюмировала Ляззат Калтаева.



