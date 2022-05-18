Число фактов отмывания денег и имущества резко увеличилось в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За январь-апрель текущего года в стране зарегистрировали 27 уголовных правонарушений по отмыванию денег или иного имущества, полученных преступным путем - сразу в 2,3 раза больше, чем годом ранее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Finprom.kz.

В аналогичном периоде 2021 года в Казахстане зарегистрировали 12 подобных правонарушений, минус 58,6% за год.

В региональном разрезе правонарушения в секторе зафиксированы в 13 из 17 регионов РК. Больше всего случаев пришлось на Алматы и Алматинскую область - по 5 нарушений. В столице зарегистрировали 4 правонарушения. На Атыраускую, Западно-Казахстанскую и Павлодарскую области пришлось по 2 правонарушения. За январь-апрель 2021 года подобные правонарушения наблюдались лишь в 9 из 17 регионов страны.

По итогам четырех месяцев 2022 года установленная сумма ущерба, причиненного правонарушениями по легализации денег и прочего имущества, полученных преступным путем, выросла сразу на 32,4% за год, до 2,2 млрд тенге. В том числе ущерб государству составил 1,2 млрд тенге, физическим лицам - 976,1 млн тенге. По этим правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму 365,8 млн тенге, в том числе 315,6 млн тенге - для возмещения ущерба государству, 50,2 млн тенге - физическим лицам.

Ранее сообщалось, что в рамках проводимой работы по противодействию выводу капитала за рубеж органами государственных доходов осуществляется налоговый контроль крупных трансграничных переводов граждан Республики Казахстан (в случаях, когда средняя сумма переводов превышает 100 млн тенге).