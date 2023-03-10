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    Число арестованных в связи с разрушениями в зоне бедствия в Турции достигло 269

    10 Марта 2023, 08:56

    АСТАНА. АНАДОЛУ-КАЗИНФОРМ - В Турции число арестованных в связи с разрушениями в зоне февральских землетрясений с эпицентром в провинции Кахраманмараш возросло до 269, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Анадолу».

    Следственные мероприятия в связи с масштабными последствиями землетрясений продолжаются.

    Генпрокуратура установила ​​причастность 1068 лиц к некачественной застройке, что стало причиной человеческих жертв. 320 подозреваемых отпущены под подписку о невыезде.

    Кроме того, ордера на задержание выданы в отношении 228 подозреваемых, а ордера на заключение под стражу – в отношении еще 106 подозреваемых.

    При этом установлено, что 43 подозреваемых уже нет в живых, 14 человек находятся за границей.

    Ранее сообщалось, что по делу о рухнувших при землетрясениях в Турции жилых постройках арестованы 247 человек.

    6 февраля в Турции с эпицентром в Кахраманмараше произошло два землетрясения магнитудой более 7 баллов. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, число погибших в результате разрушительных землетрясений на юге Турции достигло 46 104 человек.

    В разборе завалов после разрушительных землетрясений в Турции участвовали 11 тысяч спасателей из 88 стран, в том числе казахстанцы.

    Ущерб, нанесенный Турции произошедшими в феврале землетрясениями, может превысить $100 млрд. Об этом сообщила официальный представитель Программы развития ООН в Турции Луиза Винтон.

    Специалисты утверждают, что афтершоки будут продолжаться в регионе еще на протяжении полугода. Исследователь Франк Хугербитс из Нидерландов, предсказавший мощное землетрясение в Турции, предупредил о новых возможных катастрофах в начале марта.

    7 марта в турецких провинциях Хатай, Кахраманмараш и Кайсери произошли три землетрясения.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Мировые новости Землетрясение в Турции
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