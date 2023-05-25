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    Численность занятых в МСБ увеличилась почти на 23% в Жамбылской области

    25 Мая 2023, 12:18

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На площадке СЦК с докладом о социально-экономическом развитии Жамбылской области выступает глава региона Нуржан Нуржигитов. Аким области отметил, что в регионе планомерно развивается малый и средний бизнес. По итогам прошлого года численность занятых в МСБ увеличилась на 22,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В регионе планомерно развивается малый и средний бизнес. К примеру, за 4 месяца этого года число субъектов малого и среднего бизнеса составило 102,9 тысячи единиц, увеличившись на 37,7%. В целом, по итогам прошлого года численность занятых в МСБ составило 151,9 тысячи человек, увеличившись на 22,6%», - сказал на брифинге в СЦК Нуржан Нуржигитов.

    Аким Жамбылской области также отметил, что были выданы кредиты в размере 10,7 млрд тенге на реализацию 198 проектов в рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства».

    «Вместе с тем, в рамках национального проекта ожидается увеличение числа субъектов МСБ до 106 тысяч и занятых до 155 тысяч человек за счет финансовой поддержки 1100 предпринимателей. К тому же, в рамках программы «Экономика простых вещей» финансировано 190 проектов на 70,7 млрд тенге», - добавил Нуржан Нуржигитов.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Бизнес Жамбылская область Акимат Экономика Занятость
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