Численность занятых в МСБ увеличилась почти на 23% в Жамбылской области

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На площадке СЦК с докладом о социально-экономическом развитии Жамбылской области выступает глава региона Нуржан Нуржигитов. Аким области отметил, что в регионе планомерно развивается малый и средний бизнес. По итогам прошлого года численность занятых в МСБ увеличилась на 22,6%, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В регионе планомерно развивается малый и средний бизнес. К примеру, за 4 месяца этого года число субъектов малого и среднего бизнеса составило 102,9 тысячи единиц, увеличившись на 37,7%. В целом, по итогам прошлого года численность занятых в МСБ составило 151,9 тысячи человек, увеличившись на 22,6%», - сказал на брифинге в СЦК Нуржан Нуржигитов.

Аким Жамбылской области также отметил, что были выданы кредиты в размере 10,7 млрд тенге на реализацию 198 проектов в рамках «Национального проекта по развитию предпринимательства».

«Вместе с тем, в рамках национального проекта ожидается увеличение числа субъектов МСБ до 106 тысяч и занятых до 155 тысяч человек за счет финансовой поддержки 1100 предпринимателей. К тому же, в рамках программы «Экономика простых вещей» финансировано 190 проектов на 70,7 млрд тенге», - добавил Нуржан Нуржигитов.



