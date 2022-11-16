Численность населения Земли увеличилась до восьми миллиардов человек

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Население Земли преодолело еще один важный рубеж: 15 ноября родился восьмимиллиардный житель нашей планеты. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Целый ряд стран претендуют на то, что «юбилейный» человек родился именно на их территории. Для ООН это событие – повод обратить внимание на то, как развивается человечество, с какими «проблемами роста» оно сталкивается.

Чтобы вырасти в два раза, населению нашей планеты потребовалось меньше полувека: еще в 1974 году людей на Земле было 4 миллиарда. С 7 до 8 миллиардов оно увеличилось за 12 лет. Но ожидается, что достижение следующего рубежа – в 9 миллиардов – займет около 14,5 лет (до 2037 года), что отражает замедление глобального роста.

Как следует из прогноза ООН, своего пика в 10,4 млрд человек население мира достигнет в 2080-х годах и уже останется на этом уровне до 2100 года.

В Фонде ООН по народонаселению (ЮНФПА) обращают внимание на то, что около 70 процентов прироста населения происходит за счет стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Причем в процессе увеличения с 8 до 9 миллиардов, как ожидается, на эти две группы стран будет приходиться более 90 процентов глобального роста.

Еще одна немаловажная тенденция касается возрастного состава населения стран. В период до 2050 года, как полагают специалисты ООН, глобальное увеличение численности населения в возрастной группе до 65 лет будет происходить исключительно в странах с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего, в то время как в странах с высоким уровнем дохода и уровнем дохода выше среднего увеличиваться в основном будет лишь число пожилых людей.

Особенности европейской демографии

Так, в Европейской экономической комиссии ООН (ЕЭК ОН) подсчитали, что в то время, как с 2000 по 2020 годы население мира выросло в целом на 22 процента (с 6,1 до 7,8 млрд), население стран, входящих в регион ЕЭК ООН за тот же период увеличилось менее чем на 10 процентов - с 1,2 до 1,3 млрд человек. А сейчас население региона ЕЭК ООН растет в четыре раза медленнее, чем в среднем по миру: на 0,14 % в год по сравнению с 0,82 % в год. При этом в нескольких странах региона – Болгарии, Хорватии, Греции, Венгрии, Италии, Латвии, Польше и Румынии – население сокращается.

Согласно статистическим выкладкам, женщины в регионе ЕЭК ООН рожают в среднем по 1,7 ребенка, но этот показатель сильно варьирует от очень низких уровней, таких как всего 1 в Андорре, 1,1 на Мальте и 1,2 в Италии, Испании и Боснии и Герцеговине, до высокого среднего показателя в Таджикистане – 3,8 ребенка на женщину.

Данная картина свидетельствует о том, что ситуация не только во всем мире, но и в отдельных регионах весьма неоднородна. ООН и международному сообществу предстоит обратить пристальное внимание на то, как обеспечить устойчивое развитие и достойную жизнь людям, рождающимся в столь разных условиях.

Большие возможности при разумных инвестициях

В статье, опубликованной в преддверии этого важного демографического события, Генеральный секретарь ООН Антониу отметил, что во многом оно стало возможным благодаря «прорывам в науке и улучшениям в сферах питания, здравоохранения и санитарии». Вместе с тем он подчеркнул, что эти демографические достижения омрачены тем, что миллиарды людей живут в тяжелых условиях, сотни миллионов страдают от недоедания и даже голода. Многие люди вынуждены покидать свои дома, в том числе из-за последствий войн и климатических бедствий. Все это порождает рост напряженности и разобщенности.

Антониу Гутерриш уверен, что в мире с населением в 8 миллиардов человек «для некоторых беднейших стран с наиболее высокими показателями прироста населения могут открыться невероятные возможности».

С учетом имеющихся демографических тенденций особо убедительно звучит призыв главы ООН, обращенный к развитым государствам: помочь бедным странам и странам с доходами ниже среднего уровня. В ООН отмечают, что даже относительно небольшие инвестиции в здравоохранение, образование, обеспечение гендерного равенства и устойчивого развития могут преобразовать экономику и жизнь людей, решить многие из тех проблем, с которыми человечество может столкнуться по мере роста своей численности.





Фото: news.un.org