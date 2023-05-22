Численность населения снижается в Северо-Казахстанской области

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в первом квартале родились 1 332 человека, скончались – 1 514, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации департамента Бюро национальной статистики, среди новорожденных 681 мальчик и 651 девочка. Более 40% родились в Петропавловске. Среди районов наиболее высокий коэффициент рождаемости в Уалихановском, Шал акына и Акжарском. Самая низкая рождаемость - в Есильском, Аккайынском и Кызылжарском районах.

Среди основных классов причин смерти населения наибольший удельный вес занимают болезни системы кровообращения – более 17%, болезни органов дыхания - 14%, новообразования – около 9%, болезни органов пищеварения – свыше 8%, несчастные случаи, отравления и травмы – 6%.

В первом квартале по области зарегистрировали 625 браков, что на 16% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Без учета решений судов о расторжении брака 144 пары развелись.

Численность населения области на 1 апреля составила 533,4 тыс. человек. В том числе 259,1 тыс. городского и 274,3 тыс. – сельского.

На 1 января нынешнего года численность населения составляла 534 тыс. человек.



