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    Численность населения Китая превысила 1,41 млрд человек

    11 Мая 2021, 11:25

    ПЕКИН.КАЗИНФОРМ – Население материкового Китая достигло 1,41178 млрд человек. Об этом сегодня сообщило Государственное статистическое управление КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Население материкового Китая достигло 1,41178 млрд человек, и продолжило расти в 2020 году, говорится в распространенном докладе.

    Доля городского населения достигла 901,99 млн человек, составив 63,89% от общей численности населения страны.

    Доля граждан КНР в возрасте 60 лет и старше составила 18,7%, что на 5.44 п. п. выше показателя предыдущей переписи населения, состоявшейся в 2010 году.

    Соотношение мужчин к женщинам составило 105,07:100.

    Согласно итогам 7-й общенациональной переписи населения Китая, последнее десятилетие население страны растет в среднем на 0,53% в год.

    Напомним, что 7-я перепись населения Китая стартовала в ноябре 2020 года.

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Демография Китай
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