Чиновника в Шымкенте подозревают в получении взяток от частных медцентров

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Должностное лицо департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

«Антикоррупционной службой города Шымкент начато досудебное расследование в отношении должностного лица департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области по факту получения на системной основе через посредников взятки в сумме 800 тысяч тенге от представителей частных медицинских центров за выдачу лицензии на медицинскую деятельность», - сказано в сообщении агентства.

Подозреваемые лица задержаны в порядке статьи 128 УПК. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.



