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    Чиновника в Шымкенте подозревают в получении взяток от частных медцентров

    4 Апреля 2022, 12:39

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Должностное лицо департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области подозревается в получении взятки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства по противодействию коррупции РК.

    «Антикоррупционной службой города Шымкент начато досудебное расследование в отношении должностного лица департамента медицинского и фармацевтического контроля Туркестанской области по факту получения на системной основе через посредников взятки в сумме 800 тысяч тенге от представителей частных медицинских центров за выдачу лицензии на медицинскую деятельность», - сказано в сообщении агентства.

    Подозреваемые лица задержаны в порядке статьи 128 УПК. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Туркестанская область Борьба с преступностью Коррупция Происшествия Здравоохранение Другие государственные органы Регионы Шымкент Борьба с коррупцией
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