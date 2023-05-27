Чиновник в Индии осушил водохранилище, чтобы найти телефон

НЬЮ-ДЕЛИ. КАЗИНФОРМ - Чиновник в Индии был отстранен от работы после того, как приказал слить миллионы литров воды из водохранилища, чтобы найти свой телефон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Indian Express.

Потребовалось три дня, чтобы откачать миллионы литров воды из водохранилища после того, как Раджеш Вишвас уронил свой сотовый, делая селфи.

К моменту обнаружения телефон уже не работал.

Вишвас утверждал, что на устройстве якобы находятся конфиденциальные правительственные данные, но его обвинили в злоупотреблении своим положением.

Работающий инспектором по пищевым продуктам, Вишвас уронил свой телефон Samsung стоимостью около 1 200 долларов (100 тысяч рупий) в водохранилище у плотины Херкатта в центральном индийском штате Чхаттисгарх.

После тщетных попыток найти аппарат при помощи водолазов, Вишвас заплатил за доставку дизельного насоса. Он также утверждал, что получил устное разрешение от какого-то чиновника слить «некоторое количество воды в ближайший канал».

Насос работал в течение нескольких дней, выпустив примерно два миллиона литров (440 тысяч галлонов) воды. Этого количества было бы достаточно для орошения 600 гектаров сельскохозяйственных угодий.

В результате Вишвас был отстранен от работы до дальнейшего расследования на основании жалобы другого должностного лица из отдела водных ресурсов.

«Вода является важным ресурсом, ее нельзя тратить впустую», — заявила газете The National чиновник Канкерского района Приянка Шукла.

Вишвас отрицал злоупотребление своим положением, заявив, что вода, которую он слил, была из переливной части водохранилища и непригодна для использования.

Его действия вызвали критику со стороны местных политиков, которые возмутились тем, как бесцельно был потрачены миллионы литров воды, которая так ценна в жаркое индийское лето.



