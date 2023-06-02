Чиновницу из департамента государственных доходов Астаны будут судить за взятку в 20 млн тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении руководителя Отдела Департамента государственных доходов по Астане, передает МИА «Казинформ».

«Завершено расследование в отношении руководителя Отдела Департамента государственных доходов по г.Астане, которая в декабре 2022 года получила взятку в размере 20 млн тенге за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия.С санкции следственного суда подозреваемая находится под стражей. В настоящее время прокуратурой Астаны обвиняемая предана суду», - сообщили в ведомстве.

Антикоррупционная служба напоминает, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Вместе с тем, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.