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    Чиновницу из департамента государственных доходов Астаны будут судить за взятку в 20 млн тенге

    2 Июня 2023, 15:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционной службой завершено расследование в отношении руководителя Отдела Департамента государственных доходов по Астане, передает МИА «Казинформ».

    «Завершено расследование в отношении руководителя Отдела Департамента государственных доходов по г.Астане, которая в декабре 2022 года получила взятку в размере 20 млн тенге за занижение суммы доначисления налогов по проводимой проверке квазигосударственного предприятия.С санкции следственного суда подозреваемая находится под стражей. В настоящее время прокуратурой Астаны обвиняемая предана суду», - сообщили в ведомстве.

    Антикоррупционная служба напоминает, что иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению. Вместе с тем, каждый считается невиновным, пока его виновность в совершении уголовного правонарушения не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда.

    Автор:

    Артем Волков

    Астана Коррупция
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