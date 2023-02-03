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    Четырехлетнего мальчика ударило током на прогулке в Таразе

    3 Февраля 2023, 23:44

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Мальчика в тяжелом состоянии госпитализировали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

    По информации ведомства, мальчика 2018 года рождения во время игры возле трансформатора ударило током. Инцидент произошел в Таразе по улице Абдуллина. Ребенок остался без присмотра взрослых.

    В Министерстве по ЧС напомнили казахстанцам, что нельзя устраивать игры вблизи энергообъектов: трансформаторных подстанций и линий электропередачи, а также нельзя заходить на территорию и в помещения электросетевых сооружений, открывать двери электроустановок, электросиловых помещений. Запрещается забираться на крыши домов и строений, на деревья, железнодорожные вагоны и другие объекты, вблизи которых проходят провода линий электропередачи.

    В прошлом году от удара током в Шымкенте скончался мальчик. Он схватил руками оголенный электропровод во время игры.

    Автор:

    Сафаргалиева Малика

    Жамбылская область Происшествия МЧС ДЧС Тараз
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