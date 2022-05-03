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    Четырехкратное уменьшение проверок малого бизнеса зафиксировано в Казахстане

    3 Мая 2022, 10:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В сравнении с 2021 годом количество проверок малого бизнеса снизилось на 74 %, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 1 января 2020 года Указом Главы государства на три года введен мораторий на проведение проверок, профилактического контроля и надзора с посещением субъектов малого, в том числе микропредпринимательства (далее - Указ). По данным Генеральной прокуратуры, в сравнении с итогами 2019 года (год, предшествующий мораторию), наблюдается динамика уменьшения контрольных мероприятий», - сообщил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов в ответ на депутатский запрос.

    Наблюдается снижение на 78 % или в пять раз в сравнении с итогами 2020 года; на 74 % или в четыре раза в сравнении с итогами 2021 года.

    При этом число проверок в отношении субъектов малого бизнеса (в том числе микро) также снизилось – в семь раз (с 64 009 до 9 335) в 2020 году и в шесть раз (с 64 009 до 10 127) в 2021 году.

    «Этому способствовали своевременно принятые меры по проведению разъяснительной работы положений Указа, в том числе и понятия «массовая угроза» в сферах контроля и надзора, а также межведомственная координация государственных органов. Таким образом, наблюдается положительная динамика в ходе реализации Указа. По данным органов прокуратуры, по итогам 2021 года выявлено и отменено свыше 1 035 фактов необоснованного назначения проверок, по которым к различным видам ответственности привлечены 472 должностных лица, из которых 64 должностных лица привлечены к административной ответственности», - заключил Премьер-Министр РК.


    Фото: Shutterstock



    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Премьер-министр РК Бизнес Генпрокуратура Сенат
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